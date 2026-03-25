Ким Чен Ын: пример Ирана показывает правильность наличия у страны ядерного оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что война США с Ираном доказывает правильность решения его страны сохранить ядерное оружие.

В своем выступлении перед Верховным народным собранием Северной Кореи во вторник Ким Чен Ын обвинил Вашингтон в «актах государственного терроризма и агрессии».

«Нынешняя ситуация ясно доказывает, что Северная Корея имела все основания отвергнуть то, что он назвал давлением со стороны США и сладкими разговорами с целью отказа от своего ядерного арсенала», – заявил Ким Чен Ын.

Он добавил, что ядерный статус Северной Кореи теперь «необратим».

Для северокорейского руководства конфликт с Ираном подкрепляет давнее убеждение, что страны, не обладающие ядерным оружием, уязвимы перед военной мощью США, в то время как страны, обладающие им, могут его сдерживать.

В начале этого месяца премьер-министр Южной Кореи совершил поездку в Вашингтон для внеплановой встречи в Овальном кабинете с Трампом. По словам официальных лиц, разговор был посвящен возможности возобновления дипломатии с Северной Кореей, координации стратегии и мерам реагирования на разработку оружия Пхеньяном.

Последние заявления Кима свидетельствуют о том, что любая будущая встреча будет сильно отличаться от прошлых саммитов, посвященных денуклеаризации. Он дал понять, что готов снова вступить в диалог с Трампом, но только если США признают Северную Корею ядерной державой и откажутся от того, что Пхеньян называет своей «враждебной политикой».

Северная Корея недавно провела серию испытаний оружия, включая запуски крылатых ракет с нового военного корабля и массированные обстрелы ракетами, способными нести ядерные боеголовки, сообщают государственные СМИ.

Пхеньян, Елена Васильева

