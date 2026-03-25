ЕС отложил введение запрета на поставки российской нефти

Евросоюз отложил введение полного запрета на импорт российской нефти к концу 2027 года из-за вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана. Об этом сообщил итальянский журнал L'AntiDiplomatico.

По данным издания, проект о законодательном закреплении запрета на импорт нефти из России на постоянной основе, публикация которого была запланирована на 15 апреля, отложен на более поздний срок.

Как поясняют европейские источники, цитируемые Reuters, отсрочка не означает отмену. Работа над текстом законопроекта продолжается, но его презентация была отложена из-за «текущих геополитических событий». Эта дипломатическая формулировка скрывает вполне конкретную реальность: мировой нефтяной рынок переживает то, что Международное энергетическое агентство назвало «крупнейшим перебоем в поставках в истории», пишет издание.

Решение было вызвано фактическим закрытием Ираном Ормузского пролива, транзитного пункта для 20% мировых поставок нефти и СПГ, в ответ на военную операцию США и Израиля против исламской республики, отмечается в публикации. Из-за этого цена нефти марки Brent превысила отметку в $100 за баррель, что вызвало напряженность, которую ни одна европейская столица не могла позволить себе игнорировать. Полное прекращение импорта российской нефти еще больше усилило бы давление на и без того испытывающий трудности рынок.

Накануне представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Брюссель пока не может назвать дату публикации законопроекте о запрете импорта российской нефти.

Рим, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

