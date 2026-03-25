Иран разрешил проходить через Ормузский пролив судам невраждебных ему государств

Иран заявил, что «невраждебные суда» могут использовать Ормузский пролив при условии соблюдения ими правил безопасности, говорится в заявлении, направленном в Международную морскую организацию.

«Невраждебные суда (...) могут – при условии, что они не участвуют в актах агрессии против Ирана и не поддерживают их, а также полностью соблюдают применимые правила безопасности – воспользоваться безопасным проходом через Ормузский пролив в координации с соответствующими органами», – говорится в заявлении.

Международная морская организация уточнила, что документ, датированный воскресеньем, был выпущен Министерством иностранных дел Ирана по просьбе ИМО о его распространении. Организация поделилась им со своими государствами-членами и неправительственными организациями, добавили в ММО.

Москва, Елена Васильева

