Северная Корея всегда будет поддерживать Россию – Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заверил Россию в непоколебимой поддержке своей страны в благодарственном письме своему российскому коллеге Владимиру Путину, сообщило в среду государственное информационное агентство Пхеньяна. «Пхеньян всегда будет на стороне Москвы. Это наш выбор и наша непоколебимая вера», – говорится в письме Ким Чен Ына, которое было отправлено российскому президенту во вторник, согласно сообщению официального информационного агентства KCNA в среду.

«Сегодня КНДР (Корейская Народная Республика) и Россия тесно сотрудничают в защите суверенитета обеих стран», – отметил Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын выразил свою благодарность в письме в Кремль, который поздравил его с переизбранием на пост председателя государства, высший государственный пост, состоявшимся в воскресенье. «Выражаю искреннюю благодарность за ваши теплые и сердечные поздравления по поводу моего возвращения к выполнению важных обязанностей председателя государства», – написал он.

Во вторник минские государственные СМИ сообщили, что президент Беларуси Александр Лукашенко планирует посетить Северную Корею с двухдневным визитом, который начнется в среду, «для укрепления двустороннего сотрудничества». Лукашенко совершит официальный визит по приглашению Ким Чен Ына.

Москва, Елена Васильева

