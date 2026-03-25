Трамп поддержал Орбана накануне выборов

Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии предстоящих парламентских выборов в Венгрии. Напомним, что они состоятся в апреле.

В своей социальной сети Truth Social Трамп призвал венгров голосовать за Орбана. Он назвал его сильным и влиятельным лидером, борцом, победителем и своим другом, и выразил полную поддержку Орбану в ходе избирательной кампании.

«Виктор прилагает все усилия для защиты Венгрии, развития экономики, создания рабочих мест, содействия торговле, пресечения нелегальной иммиграции и обеспечения правопорядка!» – написал Трамп. Он отметил, что при его администрации отношения между Вашингтоном и Будапештом достигли новых высот и великолепных результатов, в которых Орбан играет ключевую роль.

«Я с гордостью поддержал переизбрание Виктора в 2022 году и для меня большая честь сделать это снова. Выборы состоятся 12 апреля 2026 года. Венгрия: идите и голосуйте за Виктора Орбана», – добавил Трамп, отметив, что Орбан никогда не подведет великий венгерский народ.

В начале января Орбан опубликовал на своей странице в соцсетях письмо, написанное в декабре прошлого года, в котором Трамп желал ему удачи на предстоящих выборах. В феврале президент США написал в Truth Social, что полностью поддерживает Орбана на выборах. Тогда он охарактеризовал его как сильного лидера, добившегося феноменальных результатов.

Избирательная кампания в Венгрии проходит в очень напряженной атмосфере. Партия «Фидес» называет оппозиционную партию «Тиса» проукраинской и предупреждает, что только победа Орбана гарантирует, что Венгрия не будет втянута в украинский конфликт. «Тиса», с другой стороны, обещает политический поворот, проевропейскую позицию и изменения в судебной системе и СМИ, которые, по словам оппозиции, находятся под контролем «Фидес».

Орбан возглавляет венгерское правительство с 2010 года, когда он вернулся на пост премьер-министра после восьми лет в оппозиции.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube