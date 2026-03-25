1000 солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США будут отправлены на Ближний Восток

Около 1000 американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США планируют отправиться на Ближний Восток в ближайшие дни, несмотря на то, что президент Трамп выражает оптимизм по поводу переговоров с Ираном. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что это единственной дивизия армии США, которая может быть развернута в любой точке мира в течение 18 часов со своей базы в Северной Каролине, поддерживая так называемые силы немедленного реагирования (IRF).

Эта возможность была проверена в 2021 году, когда подразделения дивизии были направлены в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан, для оказания помощи в эвакуации, поскольку правительство США приостановило свою деятельность в стране.

В состав дивизии входят три боевые группы численностью около 4000 военнослужащих в каждой, авиационная бригада с ударными, транспортными и грузовыми вертолетами, артиллерийское подразделение, бригада материально-технического обеспечения и штабной батальон.

82-я пехотная дивизия была сформирована во время Первой мировой войны и принимала в ней участие, но была демобилизована после её окончания.

Военные вернули её в строй вскоре после начала Второй мировой войны, и в августе 1942 года она стала первой воздушно-десантной дивизией армии и участвовала в некоторых из важнейших кампаний войны, включая высадку в Нормандии в 1944 году.

Со времен Второй мировой войны 82-я воздушно-десантная дивизия принимала участие в боевых действиях во Вьетнаме, Гренаде, Панаме, Ираке и Афганистане, а также в спецоперациях на Ближнем Востоке.

Москва, Елена Васильева

