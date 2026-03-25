Премьер Испании о кризисе на Ближнем Востоке: это гораздо хуже, чем война в Ираке

Премьер-министр Испании Педро Санчес описывает сценарий, «гораздо хуже», чем война в Ираке в 2003 году.

Выступая перед испанскими парламентариями, премьер-министр Испании Педро Санчес охарактеризовал нынешний конфликт на Ближнем Востоке как «сценарий (...) намного хуже», чем война в Ираке в 2003 году.

«Мы находимся в совершенно иной ситуации, чем во время войны в Ираке в 2003 году», – заявил глава социалистического правительства. – Мы столкнулись с чем-то гораздо худшим. Гораздо худшим… С потенциалом гораздо более серьезных и глубоких последствий».

Напомним, что США и Израиль начали военную кампанию против Ирана 28 февраля. С тех пор взаимные удары наносятся сторонами каждый день. Напряжнность на Ближнем Востоке уже вызвала рост цен на нефть и газ.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube