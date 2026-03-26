Оборонные предприятия США перешли на работу в режиме военного времени

Министерство обороны США объявило о заключении соглашений с оборонными подрядчиками, направленных на перевод производства ракет «на военное положение», поскольку конфликт на Ближнем Востоке вынуждает Вашингтон использовать свои боеприпасы в очень быстром темпе.
В частности, Пентагон объявляет о четырехкратном увеличении производства ключевого компонента для THAAD, высотной противоракетной системы, считающейся одной из самых передовых в мире, а также о соглашении об «ускорении» производства PrSM – тактической баллистической ракеты, впервые примененной в боевых действиях против Ирана.
«Это соглашение позволяет нам «создать арсенал свободы»», – говорится в заявлении Пентагона.
