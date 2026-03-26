Министр иностранных дел Ирана: Ормузский пролив «закрыт только для врагов»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив, стратегически важный морской путь, через который проходит пятая часть всей мировой нефти, «закрыт только для врагов».

«С нашей точки зрения, проход не закрыт полностью; он закрыт только для врагов», – заявил министр иностранных дел по государственному телевидению, добавив, что «нет причин разрешать проход кораблям наших врагов и их союзников».

Он подчеркнул, что иранские военные уже «обеспечили безопасный проход» для судов из дружественных стран.

Кроме того, глава иранского МИДа сообщил, что Иран «не намерен вести переговоры», и «будет продолжать сопротивление» США и Израилю. «Говорить о переговорах сейчас было бы равносильно признанию поражения», – заявил также министр иностранных дел Ирана. Исламская Республика хочет «закончить войну на своих условиях, чтобы она никогда больше не повторилась», добавил он.

Тегеран, Елена Васильева

