Патрушев: Военно-морской флот обеспечивает безопасность российского судоходства

Военно-морской флот обеспечивает безопасность российского судоходства. Об этом заявил помощник российского президента Николай Патрушев.

Как сообщает «Бизнес ФМ», сейчас европейскими странами задержаны два танкера, которые перевозили грузы в интересах России. Один – Францией, второй – Швецией. И это при том, что спрос на российскую нефть со стороны азиатских стран продолжает расти, из-за этого Украина бьет по нефтяным портам в Усть-Луге и Приморске.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что российские крупные нефтяные терминалы в Усть-Луге и Приморске временно приостановили работу после массированных атак украинских беспилотников. В ночь на 23 марта БПЛА атаковали Приморск, загорелись емкости с нефтепродуктами. А в ночь на 25 марта уже в порту Усть-Луги также произошло возгорание из-за атак дронов.

Зарубежные СМИ, пишет «Бизнес ФМ», называют это самыми крупными атаками на российские порты за все четыре года российско-украинского конфликта. Только в ночь на 25 марта, по данным Минобороны, над регионами России было сбито 389 беспилотников.

И это при том, что азиатские страны вновь начали покупать российскую нефть из-за проблем с поставками с Ближнего Востока. Например, Филиппины, где власти уже объявили чрезвычайное положение из-за роста цен на топливо, на этой неделе получат первые за пять лет поставки российской нефти. А Шри-Ланка планирует заключить сделку по нефти уже на следующей неделе. Южная Корея уже получила от США подтверждение, что никаких вторичных санкций не будет. Ранее сообщалось, что в российской нефти и нефтепродуктах заинтересованы еще и Таиланд, Индонезия, Бангладеш, Япония. А Индия, по данным Bloomberg, резко нарастила закупки российской нефти.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков даже заявил, что внешний спрос настолько большой, что может наступить момент, когда России будет трудно его удовлетворять. Российская нефть ESPO в порту Козьмино на Дальнем Востоке впервые за десять лет превысила 100 долларов за баррель.

Свой комментарий к ситуации «Бизнес ФМ» дал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович: «Украина продолжает эти удары, поскольку считает, что тем самым лишает Россию части доходов. Сейчас, конечно, Украина особенно пытается, показывая, что, видите, Россия не является полноценным, надежным альтернативным поставщиком. На самом деле, я просто уверен по опыту предыдущих месяцев и даже лет, что, конечно, основные российские порты возобновят свою работу. Полностью вывести их из строя или вывести их из строя на долгое время у Украины никогда не получалось. Все-таки они находятся вдалеке от границ Украины. Так что я думаю, что с учетом ситуации на Ближнем Востоке азиатские страны будут сейчас больше ориентироваться на закупки у России нефти морским путем, я уже не говорю про историю про возможное ускорение переговоров с Китаем о новых трубопроводах».

Однако российский нефтяной экспорт пытаются остановить не только ударами по портам, но и прямым захватом танкеров. Сейчас задержаны два судна, которые, как утверждается, перевозили грузы в интересах России. 12 марта Швеция задержала танкер Sea Owl I, а на прошлой неделе Франция захватила танкер Deyna, о чем напомнил помощник российского президента Николай Патрушев на заседании Морской коллегии.

Он заявил, что страны Запада устраивают «охоту» на так называемый теневой флот России и пытаются блокировать все суда и грузы. В этой связи Патрушев сообщил, что Военно-морской флот России задействован в обеспечении безопасности судоходства. Усилен контроль за теми судами, которые перевозят грузы в российских интересах.

Также обеспечена возможность запрашивать через капитанов портов сопровождение мобильными огневыми группами судов, которые ходят под российским флагом.

О чем может говорить такое заявление Николая Патрушева? Рассуждает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов: «Я полагаю, что в этом плане заявление господина Патрушева призвано продемонстрировать всем тем сторонам, которые заинтересованы в причинении вреда таким судам, что такое причинение вреда может не остаться без последствий. Я думаю, что намеренно сохранена неоднозначность заявления. Я полагаю, что будут приняты меры, вполне могу представить себе сопровождение мобильными огневыми группами, но, повторюсь, заявление господина Патрушева намеренно сформулировано таким образом, чтобы продемонстрировать, что недружественные действия не останутся без ответа. Тем не менее оно достаточно неконкретно для того, чтобы нельзя было спрогнозировать конкретные действия России и как-то попытаться им противодействовать».

По данным СМИ, правительство России обсуждает возвращение ограничений на экспорт бензина. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что цены на нефтепродукты в мире выросли и это «накладывает свой отпечаток». Он призвал принять меры для обеспечения внутреннего рынка топливом и чтобы не допустить роста цен на АЗС. Эта задача непростая, но «это очень срочно», сказал вице-премьер.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube