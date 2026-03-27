Рубио: страны Большой семерки должны быть благодарны Трампу за Иран

Госсекретарь США Марко Рубио заявил 26 марта, что в «интересах» стран Большой семерки содействовать возобновлению работы Ормузского пролива, заблокированного Ираном, тем самым вновь выразив разочарование Вашингтона в своих союзниках.

«В их интересах помочь (...), это в их национальных интересах», – заявил госсекретарь в интервью незадолго до своего отъезда во Францию, где в пятницу он должен принять участие во встрече своих коллег из Большой семерки.

Это его первая поездка за границу после нападения США и Израиля на Иран 28 февраля.

Господин Рубио, пропустивший первый день саммита G7 в четверг, сообщил о «прогрессе» в переговорах с Ираном, но отказался строить предположения об их исходе. «Сообщения циркулируют через страны-посредники, и прогресс достигнут», – просто заявил он.

Германия, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония в четверг ясно дали понять о своем желании найти дипломатическое решение американо-израильской военной операции в Иране, которая имеет глобальные экономические последствия из-за почти месячной блокады Тегераном Ормузского пролива.

В свою очередь, Дональд Трамп, выступая в четверг на заседании кабинета министров, заявил, что Иран более склонен к переговорам, чем он сам, с одной стороны, и к прекращению войны, с другой, подчеркнул, что военная операция идет «чрезвычайно» с опережением графика, и вновь выразил резкую критику НАТО.

Выступая на том же совещании, г-н Рубио отметил, что союзники США должны быть благодарны американскому президенту за начало этой военной операции, проводимой в координации с Израилем.

«Президент оказывает услугу не только Соединенным Штатам и нашему народу. Он оказывает услугу всему миру», – заявил госсекретарь США. Переговоры министров иностранных дел стран «Большой семерки» проходят в аббатстве Во-де-Серне, недалеко от Рамбуйе, примерно в пятидесяти километрах от Парижа.

В настоящее время Франция председательствует в G7, в которую также входят Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Германия, Италия и Япония.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

