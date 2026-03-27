По просьбе России в СовБезе ООН пройдет закрытое совещание по Ирану

В пятницу в Совете Безопасности ООН состоится закрытое обсуждение войны, начатой ​​Соединенными Штатами и Израилем против Ирана 28 февраля, сообщил российский чиновник, которого цитирует агентство ТАСС. Соединенные Штаты, председательствующие в Совете Безопасности в этом месяце, назначили заседание на 10:00 утра по нью-йоркскому времени, сообщает ТАСС. Россия запросила это заседание после израильско-американских авиаударов по гражданской инфраструктуре в Иране, заявил Евгений Успенский, пресс-секретарь постоянного представителя России при ООН.

«Российская Федерация запросила закрытые консультации с Советом Безопасности ООН по поводу продолжающихся ударов по гражданской инфраструктуре Ирана, включая образовательные и медицинские учреждения», – заявил Успенский. По данным властей, в первый день войны удар пришелся по зданию, предположительно, школе, в южном иранском городе Минаб, в результате чего погибло более 150 детей.

Предварительные результаты расследования Пентагона, о которых сообщила газета The New York Times , показали, что американская крылатая ракета Tomahawk попала в школу из-за ошибки наведения. Совместная американо-израильская военная кампания была направлена ​​против высокопоставленных иранских лидеров, ракетных позиций и военной инфраструктуры, что спровоцировало масштабный ответ Ирана в Персидском заливе и фактическое закрытие стратегического Ормузского пролива, через который в мирное время проходит пятая часть мировых поставок сырой нефти и сжиженного природного газа.

В пятницу в Женеве состоится отдельное заседание Совета ООН по правам человека, посвященное смертоносному нападению на школу. В четверг Бейрут объявил, что также обратится в Совет Безопасности ООН по поводу действий Израиля, которые «угрожают суверенитету Ливана».

Москва, Елена Васильева

