Парламент Израиля принял бюджет на 2026 год – расходы на оборону выросли значительно

В понедельник утром израильский парламент утвердил бюджет на 2026 год, который значительно увеличивает ресурсы, выделяемые на оборону, в то время как страна ведет войну на нескольких фронтах.

«В рамках обновления бюджета и с учетом операции «Рычащий лев» к бюджету Министерства обороны было добавлено более 30 миллиардов шекелей (приблизительно 8,3 миллиарда евро), в результате чего он составил более 142 миллиардов шекелей», – говорится в заявлении Кнессета. Депутаты Кнессета одобрили бюджет 62 голосами против 55.

Общий предлагаемый бюджет расходов на 2026 год составляет приблизительно 850 миллиардов израильских шекелей, или около 235 миллиардов евро.

С начала войны в Газе, после беспрецедентного нападения ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года, расходы страны на оборону неуклонно растут. Израиль также совершает нападения на Иран с 28 февраля и на юг Ливана.

В ходе дебатов, предшествовавших голосованию, ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич назвал этот момент «историческим поворотным пунктом» для Израиля, «переосмысливающим как наш подход к безопасности, так и нашу экономику».

«Мы способны изменить Ближний Восток. Этот бюджет ставит страну в выигрышное положение», – заявил Бецалель Смотрич.

Напротив, главный лидер оппозиции Яир Лапид назвал бюджет «крупнейшей кражей в истории государства». «Шесть миллиардов шекелей – это средства коалиции, которые это правительство присваивает себе – на коррупцию и уклонение от военной службы», – заявил он.

«Израильский народ не обманут. Он понимает, что этот бюджет – благо для коррумпированных чиновников и тех, кто уклоняется от своих обязанностей, кто развлекается за наш счет», – добавил он.

Ранее на этой неделе Яир Лапид резко раскритиковал действия правительства в отношении войны с Ираном, в частности, осудив задержки в принятии закона, который позволил бы мобилизовать ультраортодоксальных евреев, которые в настоящее время в значительной степени освобождены от военной службы. Этот закон отвечает требованиям подавляющего большинства израильтян, которые все чаще выступают против освобождения от службы, предоставляемого ультраортодоксам.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который опирается на своих союзников в ультраортодоксальных партиях для сохранения власти, маневрирует, чтобы отсрочить принятие этого законопроекта. Более того, Яир Лапид также осудил тот факт, что увеличение расходов на оборону приведет к сокращению расходов на 3% во всех остальных министерствах.

Однако правительство Нетаньяху одобрило значительное увеличение финансирования, предназначенного для ультраортодоксальных партий и поселенцев, чтобы заручиться их поддержкой. Таким образом, ультраортодоксальные партии получат более 652 миллионов евро дополнительного финансирования для контролируемых ими частных школ.

И несмотря на резкое сокращение всех гражданских бюджетов, финансирование поселений остается неизменным, согласно докладу антипоселенческой группы «Мир сейчас». В докладе эта мера названа «широкомасштабным хищением государственных средств» в интересах небольшой группы внутри правительства.

4 декабря правительство приняло решение инвестировать более 761 миллиона евро в течение следующих пяти лет в развитие поселений на оккупированном Западном берегу, которые являются незаконными согласно международному праву.

Тель-Авив, Елена Васильева

