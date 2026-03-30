Трамп снова поднял вопрос о захвате США иранской нефти

Дональд Трамп в интервью газете Financial Times вновь поднял вопрос о возможности захвата иранской нефти Соединенными Штатами.

В воскресенье Трамп, в частности, пояснил СМИ, что «предпочел бы захватить нефть», и что для этого надо взять под военный контроль ключевой иранский центр экспорта топлива на острове Харг. Он сравнил этот потенциальный шаг с амбициями США по контролю над нефтяной промышленностью Венесуэлы после захвата ее лидера Николаса Мадуро в январе.

«Честно говоря, больше всего мне нравится добывать нефть в Иране, но некоторые глупцы в США спрашивают: «Зачем вы это делаете?" Но они глупцы», – заявил Трамп изданию Financial Times.

Трамп добавил, что американским войскам, вероятно, придётся оставаться там в течение длительного периода времени.

«Возможно, мы займём остров Харг, а может, и нет. У нас много вариантов», – сказал Трамп. «Это также означало бы, что нам придётся пробыть там [на острове Харг] некоторое время».

Этот остров, на который приходится 90% экспорта нефти из Тегерана, долгое время играл важнейшую роль в экономике Ирана.

Ранее, 13 марта, США нанесли удары по военным объектам на острове Харг, при этом Центральное командование заявило, что было поражено 90 целей, включая «хранилища морских мин, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов».

Тегеран, Елена Васильева

