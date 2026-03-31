Президент Мексики пожертвовала Кубе 1100 долларов из личных сбережений

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о личном пожертвовании в размере 20 000 песо (около 1100 долларов США) на отправку гуманитарной помощи Кубе, которая переживает серьезный энергетический кризис, усугубленный блокадой, введенной Соединенными Штатами.

С января Дональд Трамп угрожает ввести пошлины на страны, поставляющие нефть на коммунистический остров, который лишен поставок из Венесуэлы после захвата его президента Николаса Мадуро. Длительные отключения электроэнергии нарушают повседневную жизнь 9,6 миллионов жителей Кубы, а нехватка топлива парализует ее экономику.

«Это мое личное решение, решение Клаудии Шейнбаум Пардо, сделать пожертвование на счет, открытый несколькими ассоциациями для оказания помощи Кубе… Это никак не связано с моей ролью президента», – заявила президент. Она также подтвердила, что ее правительство продолжит поддерживать кубинский народ, с которым Мексика поддерживает исторические тесные отношения.

Многие из его сторонников откликнулись на призыв его предшественника, Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (2018-2024), пожертвовать острову продукты питания, топливо и медикаменты.

Однако другие раскритиковали этот призыв выделить деньги другой стране. Противники правительства Шейнбаума осудили отсутствие прозрачности в отношении поставок мексиканской нефти на остров, приостановленных после угроз со стороны Дональда Трампа, а также набор кубинских медицинских бригад, финансируемых из государственных средств.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube