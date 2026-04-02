Уставшему Трампу больше нечего сказать – пресса обсуждает обращение президента США к нации

Разочарование столь же велико, сколь и ожидания: обращение Дональда Трампа к нации в среду вечером, его первая прямая трансляция с начала военной операции против Ирана 28 февраля, не дало ни одного ответа на вопросы, которых мир с нетерпением ждал относительно планов Соединенных Штатов на будущее в отношении их операций на Ближнем Востоке. Это был очевидный вывод из обзора международной прессы в четверг утром, причем британская ежедневная газета The Telegraph получила приз за краткость: «Уставшему Трампу больше нечего сказать», пишет сегодня газета «Фигаро».

Ставки были высоки: рынки были обеспокоены ростом цен на энергоносители после закрытия Ормузского пролива, а американские избиратели опасались новой затяжной и финансово разрушительной войны. Ситуация «все больше ухудшается», отмечает Washington Post , ссылаясь на опрос, согласно которому «почти 6 из 10 американцев выступают против конфликта в Иране». К сожалению, в 20-минутной речи главы Белого дома «не было ничего нового», отмечает испанская газета El Pais, которая восприняла ее лишь как «обновление информации и призыв к терпению».

«Четкой стратегии разрешения конфликта нет»

«Если скопировать и вставить его недавние посты в Truth Social, получится примерно такое обращение к нации», – критикует BBC. «Те, кто надеялся получить ясные ответы об исходе этой войны или возможных стратегиях выхода Соединенных Штатов, нашли здесь очень мало», – настаивают наши британские коллеги, а швейцарские журналисты из Le Temps просто называют это «незначительным событием ».

Первым насущным вопросом, оставшимся без ответа, стал исход войны. Хотя он считает, что она может закончиться в течение трех недель, американский президент «не определил четкой стратегии выхода из конфликта», отмечает New York Times. Республиканец в первую очередь призвал американцев к терпению, напомнив им, что его военная кампания намного короче, чем в прошлых войнах, включая две мировые войны, войну во Вьетнаме, а также Корейскую и Иракскую войны.

Ни слова не было сказано ни о мирном плане из 15 пунктов, который Белый дом настоятельно рекомендовал Ирану принять, ни о возвращении Тегеранских запасов обогащенного урана, ни, прежде всего, о возможном выходе США из НАТО. Тем не менее, Дональд Трамп повторил, что рассматривает такой вариант, назвав Альянс «бумажным тигром» из-за отказа государств-членов поддержать его войну или напрямую вмешаться в Ормузский пролив. Он просто повторил свою обычную критику в адрес европейских союзников.

«Минимизирует экономические последствия»

Пресса даже отмечает противоречия в заявлениях американского президента. «Он отрицал желание смены режима, как неоднократно заявлял в начале наступления», – отмечает Le Figaro. В действительности Трамп в основном «хвастался своими успехами» на местах во время операции «Эпическая ярость», «обещая при этом новые бомбардировки», если иранские лидеры не выполнят требования Вашингтона. Бомбардировки страны, да, «до тех пор, пока она не вернется в каменный век». Именно это приводит Financial Times к выводу, что его обращение к нации «скорее говорит об эскалации, чем о быстром мирном соглашении».

Между тем, как отмечает Le Figaro, Дональд Трамп постоянно преуменьшал экономические последствия войны. Американское СМИ CNN считает, что его оптимистичные заявления о скором падении цен на бензин и восстановлении фондовых рынков больше напоминали принятие желаемого за действительное, чем результат четкой стратегии. Таким образом, американский президент мало что сделал для того, чтобы успокоить глобальную тревогу или улучшить свое собственное политическое положение, продолжают в CNN, отмечая при этом определенную ясность, последовательность и умеренность в аргументах, которые Трамп приводит для оправдания своей войны.

«Убедительное послание», – пишет Wall Street Journal

Но чтобы найти хоть какой-то след подлинного энтузиазма в американской прессе в этот четверг, нужно прочитать редакционную статью в Wall Street Journal. Деловая газета услышала «эффективную речь с убедительным посылом, который должен дать ему достаточно времени, чтобы продолжить свою кампанию и достичь всех своих военных целей». Согласная с Дональдом Трампом, газета напоминает европейцам, что они «заинтересованы в том, чтобы помочь Соединенным Штатам вновь открыть Ормузский пролив», и осуждает «негативное освещение войны в СМИ», которое может «фактически заставить иранских лидеров поверить в свою победу».

«Можно придраться и сказать, что он (Дональд Трамп) преувеличил срочность, с которой Иран хочет заполучить бомбу или ракеты, способные достичь Америки. Но только наивный человек поверит, что аятоллы не полны решимости получить и то, и другое», – продолжает Wall Street Journal. «Кто-то должен был их остановить, и г-н Трамп действовал там, где другие президенты и мировые лидеры не осмеливались».

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

