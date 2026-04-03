Россия, Китай и Франция выступают против применения силы в Ормузском проливе, а страны Персидского залива требуют разрешения на силовое открытие судоходства в этом районе.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССГПЗ) вчера призвал ООН одобрить применение силы для освобождения Ормузского пролива в преддверии ожидаемого в ближайшее время голосования в Совете Безопасности по этому вопросу.

«Мы призываем Совет Безопасности взять на себя полную ответственность и принять все необходимые меры для защиты морских коридоров и обеспечения безопасного продолжения международного судоходства», – настаивал он в Нью-Йорке.

В течение десяти дней 15 членов Совета Безопасности обсуждали проект резолюции, предложенный Бахрейном, разрешающий применение силы. После многочисленных доработок шестой и окончательный вариант текста стал результатом компромисса, призванного убедить Францию, Россию и Китай, в частности, отозвать свои возражения.

Текст предусматривает разрешение любому государству или коалиции государств использовать «оборонительные» средства для обеспечения безопасности судов.

Москва, Елена Васильева

