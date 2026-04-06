США и Иран с посредниками работают над условиями перемирия, но шансы заключить его малы

Соединенные Штаты, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению войны. Об этом сообщает Axios.

По данным источников, посредники обсуждают со сторонами условия двухэтапного соглашения: первый этап будет включать 45-дневное прекращение огня, в течение которого будут вестись переговоры об окончательном завершении войны.

Как сообщил один из источников, режим прекращения огня может быть продлен, если потребуется больше времени для переговоров.

Второй этап предполагает достижение соглашения о прекращении войны.

Источники сообщают, что шансы на достижение частичного соглашения в ближайшие 48 часов невелики. Однако эта последняя попытка – единственный шанс избежать резкой эскалации конфликта. Два источника заявили, что оперативный план масштабной израильско-американской бомбардировки иранских энергетических объектов готов, но подчеркнули, что продление Трампом крайнего срока призвано предоставить последний шанс на достижение соглашения.

Сообщается, что переговоры проходят через пакистанских, египетских и турецких посредников, а также посредством текстовых сообщений между посланником Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Американский чиновник заявил, что администрация Трампа в последние дни представила Ирану несколько предложений, но иранские официальные лица пока отказались их принять. Источники добавили, что посредники считают, что полное открытие Ормузского пролива и решение проблемы высокообогащенного урана в Иране – либо путем его вывоза из страны, либо путем разбавления – могут стать результатом окончательного соглашения.

По словам источников, посредники работают над мерами по укреплению доверия, которые Иран мог бы предпринять в отношении возобновления работы Ормузского пролива и его запасов урана. Эти два вопроса являются главными козырями Ирана на переговорах, и иранцы не согласятся полностью отказаться от них ради 45-дневного прекращения огня, заявили два источника.

Посредники хотят посмотреть, сможет ли Иран добиться частичного прогресса по обоим вопросам на первом этапе соглашения.

Они также работают над мерами, которые администрация Трампа могла бы предпринять, чтобы дать Ирану гарантии того, что прекращение огня не будет временным и что война не возобновится.

Иранские официальные лица ясно дали понять посредникам, что не хотят оказаться в ситуации, подобной той, что сложилась в Газе или Ливане, где на бумаге существует перемирие, но США и Израиль могут возобновить нападение в любой момент. Посредники также работают над другими мерами по укреплению доверия, которые США могли бы принять для удовлетворения некоторых требований Ирана.

Белый дом отказался от комментариев. Посредники заявили иранским официальным лицам, что времени для дальнейших переговорных тактик нет, и подчеркнули, что следующие 48 часов представляют собой последнюю возможность достичь соглашения и предотвратить массовые разрушения в стране. Иранские официальные лица, по крайней мере публично, продолжают придерживаться крайне жесткой линии и отвергают любые уступки.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

