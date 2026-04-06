Понедельник, 6 апреля 2026, 09:23 мск

Президент Южной Кореи извинился перед Северной Кореей за пуски беспилотников

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён принес извинения Пхеньяну за запуск несколько месяцев назад беспилотников гражданскими лицами в Северной Корее, назвав это «безответственным» поведением.

«Хотя это и не входило в намерения нашего правительства, мы выражаем Северной Корее сожаление по поводу ненужной военной напряженности, вызванной безответственными и безрассудными действиями некоторых лиц», – заявил Ли Чжэ Мён на заседании кабинета министров.

В январе Пхеньян объявил, что сбил беспилотник, оснащенный «оборудованием для наблюдения», недалеко от северокорейского города Кэсон, в нескольких километрах от межкорейской границы, и пообещал «ужасный» ответ в случае любых дальнейших вторжений беспилотников с юга. Троим гражданским лицам из Южной Кореи были предъявлены обвинения.

«В период правления этой администрации произошел инцидент с участием гражданских беспилотников, которого не должно было быть, и подтверждено, что в нем участвовали сотрудник Национальной разведывательной службы и военнослужащий действительной службы», – заявил Ли в понедельник.

В сентябре официальное северокорейское информационное агентство KCNA уже обвинило Южную Корею в отправке аналогичного беспилотника над Кэсоном, утверждая, что летательный аппарат разбился после того, как был нейтрализован с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Ли Чжэ Мён с момента вступления в должность в прошлом году стремился возобновить диалог с Северной Кореей, но северокорейский лидер Ким Чен Ын, назвавший Сеул своим «самым враждебным врагом», до сих пор отвергал его предложение. После Корейской войны (1950-1953), завершившейся перемирием, две страны так и не подписали мирный договор.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

