КСИР: угрозы Трампа взорвать Иран безосновательны

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа взорвать страну «безосновательны», и поклялся продолжать борьбу.

Ибрахим Зольфакари, пресс-секретарь Центрального штаба Корпуса стражей исламской революции «Хатам аль-Анбия», заявил, что «грубая риторика, высокомерие и безосновательные угрозы заблуждающегося президента США, проистекающие из тупиковой ситуации, в которой он оказался, и направленные на оправдание неоднократных поражений американской армии», не остановят Иран в борьбе.

«Если нападения на негражданские объекты повторятся, наш ответный удар будет гораздо более решительным и масштабным», – предупредил он в заявлении, опубликованном государственными СМИ во вторник.

Трамп неоднократно предупреждал, что США могут нанести удары по электростанциям, мостам и другой инфраструктуре Ирана, если Тегеран не сможет заключить сделку или вновь открыть Ормузский пролив, являющийся важнейшим нефтепроводом.

На пресс-конференции в понедельник он заявил, что Иран может быть «устранен» за одну ночь, и добавил, что это «может» произойти во вторник вечером. Ранее он говорил, что у Ирана есть время до 20:00 по восточному времени во вторник, чтобы заключить сделку.

Тегеран, Елена Васильева

