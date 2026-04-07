Иранский чиновник призвал строить живые цепи вокруг объектов энергетики

Заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана призвал молодежь сформировать «живую цепь» вокруг электростанций страны после угроз президента Дональда Трампа о том, что США будут бомбить иранскую общественную инфраструктуру, если Иран не откроет Ормузский пролив.

«Приглашаю всех молодых людей, деятелей культуры и искусства, спортсменов и чемпионов принять участие в национальной кампании «Живая цепь иранской молодежи за светлое завтра», – написал Алиреза Рахими в соцсетях.

«Завтра, во вторник в 14:00, рядом с электростанциями по всей стране, независимо от убеждений и вкусов, мы будем стоять рука об руку и говорить: нападение на общественную инфраструктуру – это военное преступление», – написал чиновник.

В минувшие выходные Трамп заявил, что у Ирана есть время до вторника, 8 часов вечера по восточному времени, чтобы заключить сделку. В противном случае Трамп обещал разбомбить все электростанции и мосты Ирана, ввергнув страну в «каменный век».

Тегеран, Елена Васильева

