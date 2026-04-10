Орбан: оппозиция вступает в сговор с иностранными разведками, чтобы захватить власть

Оппозиция в Венгрии вступает в сговор с иностранными разведками и не останавится ни перед чем, чтобы «захватить власть».

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеоролике, опубликованном в социальных сетях. Он также обвинил своих оппонентов в провокациях. Напомним, что выходные в Венгрии пройдут выборы.

«Оппозиция осуществляет организованную попытку использовать хаос, давление и международную демонизацию, чтобы подорвать решение венгерского народа», – подчеркнул Орбан, осудив «угрозы насилия» в адрес своих сторонников, «полностью сфабрикованные обвинения в фальсификации выборов» и «заранее организованные демонстрации» перед подсчетом голосов.

Будапешт, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube