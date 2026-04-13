Трамп сообщил Папе Римскому, что не является его поклонником и не хочет слушать его критику

В воскресенье, выступая перед журналистами, а затем и в своей социальной сети Truth Social, президент США обрушился с критикой на Папу Римского, обвинив его, в частности, в «игре со страной, которая хочет приобрести ядерное оружие», имея в виду Иран.

В яростной обличительной речи в социальных сетях президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, 12 апреля, что он «не большой поклонник» Льва XIV и что ему «следовало бы взять себя в руки, будучи Папой», на следующий день после резкой речи понтифика против войны.

«Я не большой поклонник Папы Льва. Он очень либерален и не верит в борьбу с преступностью», – заявил Дональд Трамп журналистам на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

Вскоре после этого Дональд Трамп опубликовал длинное сообщение в своей социальной сети Truth Social , обвинив Льва XIV в поддержке иранской ядерной программы, противодействии американской военной операции в Венесуэле в январе и встречах со сторонниками бывшего президента-демократа Барака Обамы, среди прочего.

«Мне не нужен Папа Римский, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего меня избрали, и делаю это в подавляющем большинстве случаев: снижаю уровень преступности до исторически низких показателей и создаю величайший фондовый рынок в истории», – написал президент-республиканец.

Вашингтон, Елена Васильева

