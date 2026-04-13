Иранские военные: военно-морская блокада США является пиратством

Иранские военные заявили, что военно-морская блокада Ормузского залива которую начали США, является незаконной и представляет собой акт пиратства. Они также предупредили, что ни один порт Персидского залива не будет в безопасности, если иранским портам будет угрожать опасность.

«Ограничения, введенные преступной Америкой в отношении морского судоходства и транзита в международных водах, являются незаконными и представляют собой пример пиратства», – говорится в заявлении командования иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия», зачитанном по государственному телевидению.

«Если безопасность портов Исламской Республики в водах Персидского залива и Аравийского моря окажется под угрозой, то ни один порт в Персидском заливе и Аравийском море не будет в безопасности», – добавили военные.

Тегеран, Елена Васильева

