Блокада Ормузского пролива: чем ответит Иран

Дональд Трамп считает, что экономические трудности сделают то, чего не смогли сделать многонедельные авиаудары: сломят волю Тегерана и заставят его пойти на уступки. Но некоторые эксперты говорят, что это может быть неверной оценкой порога терпимости Ирана к трудностям, сообщает CNN.

Блокада началась вчера в 10 утра по восточному времени после того, как мирные переговоры в Пакистане, состоявшиеся в выходные, завершились без результатов. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) пообещал принять ответные меры, а иранские официальные лица предупредили о последствиях для мировой экономики, в том числе для американских потребителей.

«У Ирана есть несколько вариантов смягчения экономических последствий американской блокады, но их общий эффект неясен», – заявил CNN Хасан Альхасан, старший научный сотрудник по ближневосточной политике в Международном институте стратегических исследований в Бахрейне, добавив, что Тегеран «может попытаться нарастить экспорт нефти и газа по альтернативным маршрутам, минуя Ормузский пролив».

По словам Альхасана, это может включать экспорт газа по трубопроводам в Ирак, Турцию и Армению, а также экспорт нефти через нефтяной терминал Нека в Каспийском море.

«Иран также может увеличить контрабанду топлива через свою протяженную сухопутную границу с Пакистаном или обойти блокаду, смешивая собственное топливо с иракским, как он делал это в прошлом», – отметил Альхасан.

Кроме того, Иран может выбрать военный путь, начав атаки на американские военно-морские суда или убедив хуситов в Йемене попытаться блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, заявил Альхасан в интервью CNN.

Во всех случаях, блокируя иранские порты, США открывают новую главу в этой войне, испытывая терпение Ирана в разных направлениях.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

