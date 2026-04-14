СМИ: США предложили Тегерану 20 лет не обогащать уран, Иран был согласен только на пять

В СМИ попали детали переговоров США и Ирана в Пакистане, прошедших в выходные и не имевших никакого результата. В частности, американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты добивались 20-летней приостановки иранской программы обогащения урана. Согласно Wall Street Journal, эта 20-летняя пауза сопровождалась бы ослаблением санкций в отношении Ирана.

Эти предложения, о которых сообщает пресса, по-видимому, представляют собой смягченную версию требований, публично выдвинутых Дональдом Трампом, который призвал Иран окончательно отказаться от своих ядерных амбиций.

В 2018 году, во время своего первого срока, он вывел Соединенные Штаты из ядерного соглашения 2015 года между Ираном и ведущими державами, текст которого предусматривал смягчение санкций в обмен на строгие ограничения на обогащение урана и усиление контроля над объектами страны.

«Одно дело, когда иранцы заявляют, что не будут приобретать ядерное оружие, и совсем другое – когда мы создаем необходимые механизмы, чтобы этого не допустить», – заявил в понедельник Джей Ди Вэнс после безуспешных мирных переговоров в Пакистане, добавив, что Соединенные Штаты обозначили «четкие красные линии».

Иран уже заявил, что исключает любые ограничения своего права на обогащение урана в рамках того, что он называет гражданской ядерной программой. Тегеран заявлял, что готов поставить ядерную программу на паузу на пять лет.

«Главный вопрос» – это изъятие всего урана, который Иран уже значительно обогатил, а также «гарантия того, что в ближайшие годы или даже десятилетия дальнейшего обогащения не будет», – заявил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Между тем, в понедельник Россия снова объявила о готовности разместить на своей территории обогащенный иранский уран в рамках возможного мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Тегеран, Елена Васильева

