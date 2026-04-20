Кредит Евросоюза для Украины в размере 90 млрд евро по сути является подарком, так как Киев никогда не вернет эти деньги. Такое мнение высказал евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

«Это дар, который называют займом. Но этот дар Украине в 90 млрд евро будет оплачен на 16 млрд французским налогоплательщиком. Я не знаю, как это назвать: ложь, трусость, подтасовка», – отметил европейский парламентарий.

Мариани напомнил о словах лидеров ЕС, которые утверждают, что Киев вернет деньги, когда победил Россию и принудит Москву выплатить репарации. По словам депутата, вероятность такого сценария равна нулю.

Ранее Мариани допустил, что часть полученных от Европейского союза 90 млрд евро глава киевского режима Владимир Зеленский поделит между своими сообщниками.

Брюссель, Зоя Осколкова

