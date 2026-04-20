Трамп часами кричал на своих помощников после того, как был сбит американский самолет

Трамп «часами кричал на своих помощников» после того, как в Иране был сбит американский самолет.

Считалось, что это был первый американский самолет, сбитый вражеским огнем во время конфликта, поскольку изображения обломков широко распространились в социальных сетях. Дональд Трамп был в ярости.

Как сообщает Wall Street Journal, президент США отреагировал крайне остро, поскольку в его памяти тяжело отзывались образы иранского кризиса с заложниками 1979 года.

Он потребовал, чтобы военные немедленно освободили пилотов, но американские войска не находились в Иране со времени свержения правительства, которое привело к кризису с заложниками, и любая операция была бы крайне рискованной.

Помощники не допускали Трампа в ситуационную комнату, пока получали поминутные обновления о ходе миссии, полагая, что нетерпение президента не пойдет на пользу.

Вместо этого, как сообщил изданию высокопоставленный чиновник администрации, ему предоставляли информацию по самым важным моментам операции.

Один пилот был спасен семь часов спустя, а другой оставался пропавшим без вести до позднего вечера субботы, когда его, наконец, не спасли в ходе рискованной операции по эвакуации.

Трамп лег спать только после двух часов ночи.

Однако шесть часов спустя он снова появился на сайте Truth Social и опубликовал один из своих самых агрессивных постов, призванный подтолкнуть режим к возобновлению работы Ормузского пролива.

«Вторник станет Днем электростанции и Днем моста – все в одном, в Иране. Ничего подобного не будет!!! Откройте, блин, пролив, вы, безумные ублюдки, или будете жить в аду – просто смотрите!» – написал он пасхальным утром из резиденции в Белом доме. – Слава Аллаху. Президент Дональд Дж. Трамп».

Впоследствии помощники были завалены звонками от сенаторов-республиканцев и христианских лидеров, которые спрашивали, почему Трамп добавил исламскую молитву и так публично использовал нецензурное слово.

Как сообщает издание, когда один из советников позже задал президенту вопрос по этому поводу, тот заявил, что «идея с Аллахом» пришла ему в голову лично.

Трамп заявил, что хотел выглядеть как можно более неуравновешенным и оскорбительным, полагая, что это сможет заставить иранцев сесть за стол переговоров.

Он сказал, что это язык, который иранцы поймут. Но его также беспокоили возможные последствия, и он спрашивал советников: «Как это воспринимается американским обществом?»

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

