Путин призвал не зацикливаться на запретах и смотреть в будущее

Президент Владимир Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве. Об этом глава государства заявил во время выступления на Совете законодателей.

По словам президента, излишние барьеры тормозят развитие, это все явления временные, проходящие, а законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее.

«В целом законодательный процесс должен быть системным, и добавлю: конечно же, творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентные, и важно их достойно преодолевать. Но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах по выработке новых каких-то мер наказания для нарушителей, ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно», – сказал Путин.

При этом российский лидер назвал работу парламента, правительства и корпораций слаженной, а также заявил, что считает институт парламентаризма устойчивым, суверенным и готовым бороться за интересы страны.

«Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренцией – это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся, потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ», – подчеркнул Путин.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

