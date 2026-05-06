Китай: США и Иран должны достичь всеобъемлющего соглашения по прекращению огня

США и Иран должны достичь всеобъемлющего прекращения огня, в то время как Тегеран имеет право развивать ядерную энергетику, заявил министр иностранных дел Китая своему иранскому коллеге в Пекине во время их первых личных переговоров после того, как война нарушила мировые поставки энергоносителей.

В связи с фактическим закрытием Ормузского пролива Ван И заявил, что Пекин «надеется, что заинтересованные стороны как можно скорее откликнутся на настойчивые призывы международного сообщества» к восстановлению нормального и безопасного судоходства.

«Китай считает, что полное прекращение боевых действий не допускает никаких задержек, а возобновление войны еще менее желательно», – заявил он иранскому премьер-министру Аббасу Арагчи в среду, согласно сообщению министерства иностранных дел Пекина на английском языке.

Ван также заявил, что Китай «высоко ценит стремление Ирана не разрабатывать ядерное оружие, полагая при этом, что Иран имеет законное право на мирное использование ядерной энергии», говорится в сообщении.

Встреча в среду состоится за несколько дней до запланированного визита президента США Дональда Трампа в Пекин.

Пекин, Елена Васильева

