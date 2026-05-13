Трамп намерен долго и обстоятельно обсуждать с Си Иран

Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что планирует провести «долгий разговор» о войне с Ираном с китайским лидером Си Цзиньпином во время их встречи в Пекине. При этом, он отрицал, что США понадобится помощь Китая в урегулировании конфликта.

«Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь в Иране. Мы победим, так или иначе, – сказал Трамп Алайне Трин из CNN на Южной лужайке Белого дома перед тем, как вылететь в Пекин. – Мы победим мирным путем или каким-либо другим способом».

На вопрос о том, какое послание он хотел бы передать Си Цзиньпину по Ирану, Трамп ответил: «Честно говоря, я думаю, он вел себя относительно хорошо. Посмотрите на блокаду – никаких проблем. Они получают большую часть своей нефти из этого региона. У нас не было никаких проблем. И он мой друг».

Несколько минут спустя Трамп преуменьшил значение обсуждения ситуации с Ираном с Китаем, заявив, что США «вполне контролируют ситуацию».

«Нам предстоит обсудить много вопросов; честно говоря, я бы не сказал, что Иран входит в их число, потому что мы в значительной степени контролируем ситуацию в Иране. Либо мы заключим сделку, либо они будут разгромлены», – сказал он.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

