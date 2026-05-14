Си Цзиньпин приветствовал новую эру американо-китайских отношений в духе конструктива

В ходе саммита с президентом Дональдом Трампом в Пекине в четверг китайский лидер Си Цзиньпин приветствовал новую эру американо-китайских отношений, характеризующуюся конструктивными и стабильными связями.

По сообщению Министерства иностранных дел Китая, лидеры двух стран договорились установить «конструктивные стратегические стабильные отношения» в качестве нового направления двусторонних связей на ближайшие три года и в дальнейшем.

Хотя США еще не опубликовали свой отчет о встрече, новый термин – используемый здесь впервые – предполагает попытку обеих сторон переосмыслить свои нестабильные отношения последних лет, превратив их конкуренцию и сотрудничество в более упорядоченные и предсказуемые, сообщает CNN.

«Конструктивная стратегическая стабильность должна представлять собой позитивную стабильность, характеризующуюся прежде всего сотрудничеством, благоприятную стабильность с хорошо регулируемой конкуренцией, нормальную стабильность с управляемыми разногласиями и прочную стабильность с предсказуемым миром», – сказал Си Цзиньпин.

«Эти отношения – это не просто лозунг; это должны быть действия, направленные на достижение одной и той же цели с обеих сторон», – добавил он.

Пекин, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

