Трамп и Нетаньяху провели напряженный телефонный разговор о судьбе Ирана

Президент Дональд Трамп во вторник провел напряженный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который отразил их разные взгляды на дальнейшие действия в отношении войны с Ираном, сообщил CNN американский чиновник.

Это был не первый их разговор за последние дни. Когда два лидера поговорили в воскресенье, Трамп сообщил, что, скорее всего, в начале недели он приступит к новым целенаправленным атакам на Иран, – операция, которая, как ранее сообщало CNN, предположительно получит новое название: операция «Кувалда».

Однако примерно через 24 часа после этого первого разговора Трамп объявил о приостановке ударов, которые, по его словам, были запланированы на вторник, по просьбе союзников в Персидском заливе, включая Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. В последующие дни страны Персидского залива находились в тесном контакте с Белым домом и пакистанскими посредниками, работая над рамочным соглашением, которое могло бы способствовать дальнейшему дипломатическому диалогу, сообщили американский чиновник и источник, знакомый с ситуацией.

«Мы находимся на заключительном этапе переговоров по Ирану. Посмотрим, что будет», – заявил Трамп журналистам в среду утром, говоря об усилиях по заключению сделки.

«Либо мы заключим сделку, либо нам придётся пойти на некоторые неприятные уступки, – продолжил он. – Но, надеюсь, этого не произойдёт».

Продолжающиеся переговоры вызывают недовольство премьер-министра Израиля, который давно выступает за более агрессивный подход к Тегерану, сообщает CNN. По словам представителей администрации Трампа и израильских источников, Нетаньяху утверждает, что задержка выгодна только иранцам.

Во вторник Нетаньяху выразил свое разочарование, заявив Трампу, что, по его мнению, задержка ожидаемых атак была ошибкой, и что президент должен продолжать действовать по плану, сообщил американский чиновник. В ходе часовой беседы Нетаньяху настаивал на возобновлении военных действий, сообщил знакомый с ситуацией израильский источник. Разногласия были очевидны: Трамп хочет посмотреть, можно ли достичь соглашения, а Нетаньяху ожидал чего-то другого, сказал израильский чиновник.

Первым об этом напряженном телефонном разговоре сообщило издание Axios.

Как сообщил CNN другой израильский источник, обеспокоенность Израиля после того телефонного разговора во вторник распространилась и на чиновников из окружения Нетаньяху. По словам этого источника, в высших эшелонах израильского правительства существует сильное желание возобновить военные действия, а также растет разочарование по поводу того, что Трамп продолжает допускать, по их словам, дипломатическое затягивание со стороны Ирана.

Однако, по словам источников, знакомых с их разговорами, разочарование Нетаньяху подходом США – и, в частности, угрозами Трампа, которые в итоге приводили к паузе, – не является чем-то совершенно новым. Американские чиновники и раньше признавали различия в целях США и Израиля в отношении войны.

На вопрос о том, что он сказал премьер-министру накануне вечером, Трамп в среду намекнул, что теперь он сам управляет ситуацией.

«Он сделает все, что я от него захочу», – заявил президент США.

И несмотря на давление Нетаньяху с целью возобновления активных боевых действий, Трамп пока продолжает настаивать на дипломатическом соглашении, заявив в среду, что ситуация с Ираном «находится на грани» и что стоит дать дипломатии еще несколько дней, если это спасет жизни.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил в среду, что Тегеран и Вашингтон продолжают обмениваться сообщениями через Пакистан.

Однако неясно, какие из ключевых разногласий между двумя сторонами, если таковые вообще имеются, удалось сократить. Иран не отказался от своих основных требований, и вопросы, касающиеся его ядерной программы и замороженных активов, оставались нерешенными в начале этой недели, сообщил региональный источник.

Трамп неоднократно давал понять, что военные действия остаются одним из вариантов.

«Если мы не получим правильных ответов, всё произойдёт очень быстро. Мы все готовы к работе», – сказал он в среду.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

