Рубио: переговоры с Ираном тормозятся из-за споров по формулировкам

Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что переговоры о соглашении с Ираном задерживаются из-за разногласий по поводу формулировок соглашения.

«Потребуется пара дней, чтобы уладить разногласия по поводу отдельных слов или предложений, – сказал Рубио журналистам в самолете во время поездки в Индию, повторяя ранее сделанные заявления американских чиновников. – Нам придется это преодолеть».

Комментарии Рубио прозвучали спустя несколько часов после того, как американские военные нанесли так называемые «удары самообороны» по иранским ракетным пусковым установкам и судам в районе Ормузского пролива.

«Проливы должны быть открыты, они так или иначе будут открыты, поэтому они должны быть открыты», – сказал Рубио, отвечая на вопрос об ударах США по Ирану.

Хотя иранские официальные лица пока не прокомментировали удары США, связанные с иранским государством СМИ представили их как нарушение действующего соглашения о прекращении огня. Ранее в период действия соглашения о прекращении огня между США и Ираном уже происходили перестрелки.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

