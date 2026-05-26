Директор ФСБ: Запад хочет подорвать страны СНГ изнутри

Запад намерен остановить интеграционные процессы в Содружестве Независимых Государств (СНГ) и подорвать входящие в него страны изнутри. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.

Глава российского ведомства принял участие в 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Запад рассчитывает заблокировать интеграционные процессы, подорвать страны СНГ изнутри, заставить народы забыть общую историю и стравить между собой, установить здесь свое господство», – цитирует Бортникова РИА «Новости».

Директор ФСБ подчеркнул, что страны содружества связаны друг с другом куда сильнее, чем с иными внешними игроками, и призвал объективно оценивать ситуацию и совместно защищать интересы государств – членов СНГ.

Москва, Зоя Осколкова

