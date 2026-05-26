Трамп рассказал о судьбе урана из Ирана

Президент Дональд Трамп изложил свои планы по уничтожению обогащенного урана в Иране, заявив, что он будет либо перевезен в Соединенные Штаты, либо утилизирован на месте, либо вывезен в третью страну.

«Обогащенный уран (ядерная пыль!) будет либо немедленно передан Соединенным Штатам для доставки на родину и уничтожения, либо, что предпочтительнее, совместно и в координации с Исламской республикой Иран, уничтожен на месте или в другом приемлемом месте, при этом Комиссия по атомной энергии или ее аналог будут свидетелями этого процесса и события», – написал Трамп в Truth Social.

На прошлой неделе Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что Соединенные Штаты не пойдут на уступки в вопросе возвращения обогащенного урана из Ирана, но это заявление выражает открытость к участию Тегерана в этом процессе.

«Вероятно, мы уничтожим его после того, как получим, но мы не позволим им владеть им», – заявил Трамп в четверг.

Отметим, что американские чиновники начали использовать в эти выходные фразу « Нет пыли – нет долларов», имея в виду склад высокообогащенного урана, который, по мнению Белого дома, необходимо утилизировать, прежде чем Иран получит финансовую выгоду от предложенной сделки по прекращению войны.

Вашингтон, Елена Васильева

