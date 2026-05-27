Расходы на войну с Ираном истощили военные бюджеты США

Пентагон испытывает финансовые трудности и в некоторых случаях с трудом справляется с проведением плановых тренировок и технического обслуживания в рамках продолжающихся операций против Ирана, а руководители вооруженных сил призывают Конгресс поддержать выделение дополнительного финансирования, сообщает CNN.

Адмирал Дэрил Кодл, командующий ВМС, заявил законодателям Комитета по вооруженным силам Палаты представителей в начале этого месяца, что его бюджет на 2026 год «не учитывал операцию «Эпическая ярость»» и что денег на финансирование обычных рутинных задач не хватает.

По его словам, в условиях дефицита уже приходится ограничивать количество тренировок и учений, часов летной подготовки и обучения новобранцев.

«Мои рекордные показатели по вербовке будут сорваны без дополнительного финансирования для перевода этих людей из учебного лагеря и выплаты бонусов за зачисление и продление контракта», – заявил Кодл законодателям.

Согласно внутреннему документу, с которым ознакомился CNN, в конце апреля бюджет на обучение III бронетанкового корпуса армии США, штаб которого базируется в Техасе и курирует около 70 000 военнослужащих и сотни танков, был сокращен почти на 292 миллиона долларов. Первым об этих сокращениях сообщило ABC News.

Пентагон отказался от комментариев по этому поводу.

По последним оценкам Пентагона, стоимость конфликта с Ираном составила для США приблизительно 29 миллиардов долларов. Эта оценка основывалась на стоимости боеприпасов и уничтоженных самолетов и не включала затраты на строительство и восстановление баз. Источники в военных ведомствах США сообщили CNN в конце апреля, что реальности больше соответствует сумма в 40-50 миллиардов долларов.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

