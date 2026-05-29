В США сообщают о достижении предварительного соглашения с Ираном: что оно в себя включает

Американские официальные лица заявили о достижении предварительного соглашения в ходе переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, хотя президент Дональд Трамп его еще не утвердил, и ситуация в регионе остается напряженной.

Одобрение Трампа будет ключевым фактором для любого соглашения, предупредили официальные лица, а президент днем ранее заявил, что недоволен текущим состоянием переговоров. Также оставалось неясным, дал ли верховный лидер Ирана свое согласие, которое считается еще одним необходимым шагом к прекращению конфликта.

Тем не менее, завершение согласования текста между двумя странами стало признаком того, что дипломатия продвигается вперед, несмотря на активные боевые действия между США и Ираном на этой неделе.

Что включает в себя это предварительное соглашение:

• Меморандум о взаимопонимании будет включать положения, снимающие ограничения в Ормузском проливе, разрешающие беспрепятственное судоходство и снимающие блокаду со стороны США.

• Это положит начало 60-дневному периоду переговоров по иранской ядерной программе, включая судьбу запасов высокообогащенного урана. Источники сообщают, что в рамках этих переговоров еще предстоит решить наиболее сложные вопросы, связанные с иранской ядерной программой.

• Однако иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim, ссылаясь на неназванные источники, близкие к переговорной команде, сообщило, что текст соглашения «еще не доработан и не является окончательным». Источники добавили, что Иран еще не уведомил пакистанского посредника о завершении работы над текстом.

Ранее Трамп выражал оптимизм по поводу соглашения с Ираном, но позже изменил свою позицию. Источники в США предупреждали, что любой прогресс в переговорах может быть быстро сорван, если Трамп решит не одобрять соглашение.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Трамп обращался за советом, чтобы убедиться, что сделка достаточно прочна. Он был одержим идеей представить сделку как более сильную, чем ядерная сделка 2015 года, заключенная при Обаме, из которой он вышел во время своего первого срока, сообщает CNN.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

