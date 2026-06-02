В Финляндии конфисковали российские активы почти на четыре миллиона евро

Финляндия конфисковала российские средства в размере 3,7 млн евро. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

Речь идет о денежных средствах, которые Россия перевела финским властям в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза. Проект был призван поддерживать развитие в приграничных районах, Москва и Хельсинки вместе участвовали в нем несколько нет назад.

Россия успела выплатить свою долю до начала конфликта на Украине, однако затем программа была прекращена и средства остались на балансе финских властей. Деньги были изъяты Управлением по взысканию долгов. Заявителем выступили украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» и ее дочерние предприятия.

Ранее Финляндия наложили арест более чем на 40 объектов, находящихся в собственности РФ, чтобы удовлетворить иск украинских энергетических компаний. Половина этих объектов является дипломатическим недвижимым имуществом и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Хельсинки, Зоя Осколкова

