США и Иран обменялись ночными ударами – кто куда целился и куда попал

США и Иран обменялись ударами в ходе одной из самых масштабных ночей нападений с момента начала перемирия в апреле 2026 года. Переговоры между странами находятся в критическом состоянии после нескольких дней взаимных обвинений и растущего недовольства со всех сторон, сообщает CNN.

Судя по всему, боевые действия во вторник вечером начались после того, как американские военные применили ракету Hellfire для поражения нефтяного танкера под флагом Ботсваны, направлявшегося в иранский порт на острове Харг. По данным Центрального командования США (CENTCOM), судно не подчинилось американской блокаде иранских портов.

В ответ Иран заявил, что выпустил ракеты по судну под либерийским флагом.

Однако более серьезная эскалация произошла после того, как США нанесли удар по иранской военной наземной станции управления на острове Кешм, недалеко от Ормузского пролива, что побудило Иран выпустить ракеты и беспилотники по странам Персидского залива – Кувейту и Бахрейну.

Иран заявил, что нанес удары по «американской авиабазе и вертолетной базе» в регионе, а также по штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне. Однако США заявили, что «все иранские атаки на американские силы провалились», добавив, что их ракеты и беспилотники были либо перехвачены, либо «не достигли» своих целей.

Иранские СМИ дали понять, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, а президент США Дональд Трамп заявил телеканалу ABC News, что, по его мнению, соглашение о возобновлении работы Ормузского пролива и продлении режима прекращения огня с Ираном может быть достигнуто «в течение следующей недели».

Однако перемирие находится под угрозой: Иран приостановил переговоры в начале этой недели и пригрозил эскалацией, если израильские атаки на Ливан продолжатся. Трамп настаивает на сокращении наступления Израиля на Ливан, и дальнейшие переговоры ожидаются в среду.

Напомним, что США и Иран неоднократно обменивались ударами во время перемирия, при этом Иран ранее наносил удары по странам Персидского залива, на территории которых расположены американские военные базы, включая Кувейт, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. Тем временем США наносили удары по иранским военным целям в районе Ормузского пролива, а также по судам, связанным с Ираном, в рамках своей блокады.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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