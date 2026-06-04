Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерного материала для оружия

Ким Чен Ын в среду, 3 июня, осмотрел новый завод по производству ядерного материала оружейного качества и заявил, что Пхеньян планирует «увеличить ядерные силы в геометрической прогрессии», говорится в сообщении государственных СМИ.

По сообщению Центрального информационного агентства Кореи (KCNA), северокорейский лидер заявил, что за последние пять лет его страна более чем вдвое увеличила свои мощности по производству ядерного материала оружейного качества и что новый завод поможет укрепить ее ядерный потенциал сдерживания.

Ким Чен Ын инициировал разработку новых ядерных вооружений в рамках пятилетнего плана, который был реализован после того, как переговоры по денуклеаризации с Соединенными Штатами, включая три встречи с президентом США Дональдом Трампом во время его первого срока, закончились неудачей.

Как сообщает CNN, Новости о новом северокорейском атомном электростанции появились на фоне попыток Вашингтона заключить сделку, которая положит конец продолжающейся уже несколько месяцев американо-израильской войне с Ираном и заставит Тегеран отказаться от ядерных материалов, из которых он мог бы разработать ядерное оружие.

Согласно мартовскому отчету Исследовательской службы Конгресса, Северная Корея уже располагает достаточным количеством ядерного материала для создания до 90 боеголовок и, как полагают, собрала около 50.

В марте Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Северная Корея располагает как минимум двумя действующими заводами по обогащению урана, один из которых находится в Йонбёне, а другой – в Кансоне.

В ведомстве заявили, что следят за строительством нового здания в Йонбёне, «размеры и инфраструктура которого, включая электроснабжение и систему охлаждения, аналогичны объектам по обогащению урана в Кансоне».

«Внешняя отделка нового здания завершена, и, вероятно, уже ведутся внутренние работы», – говорится в отчете МАГАТЭ.

В апреле, выступая перед Комитетом по вооруженным силам Палаты представителей США, глава Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Джеймс Адамс заявил, что Пхеньян «строит, вероятно, дополнительный объект по обогащению урана в Йонбёне».

В сообщении KCNA, опубликованном в четверг, говорилось, что на новой атомной электростанции используются «более совершенные технологии», а на предоставленных Северной Кореей снимках видно, как Ким Чен Ын Ын идет между рядами центрифуг.

Хон Мин, старший научный сотрудник Корейского института национального объединения в Сеуле, заявил CNN, что новый объект свидетельствует о зрелости и масштабировании ядерной программы Северной Кореи.

В докладе «создается впечатление, что центр тяжести сместился с «исследований и производства» на «массовое производство и боеприпасы»», поскольку Ким Чен Ына сопровождали представители военной промышленности и Института ядерного оружия, заявил Хонг.

Кроме того, публикуя различные фотографии, на которых изображены диспетчерская, технологические трубы и модульная зона, Северная Корея «намеренно подчеркивает аспект функционирующего завершенного завода», – сказал он.

Показ производственных мощностей вместо эффектных испытаний оружия или грандиозных военных парадов свидетельствует о том, что Северная Корея теперь демонстрирует наличие инфраструктуры, необходимой для реализации планов по созданию мощного ядерного сдерживания.

Наряду с наращиванием потенциала по обогащению урана, Северная Корея в последние годы проводила испытания целого ряда ракет и успешно испытала межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), способные поразить любую точку на территории Соединенных Штатов, согласно ежегодной оценке угроз за 2026 год, подготовленной Управлением директора национальной разведки США.

В среду Ким Чен Ын высоко оценил работу ученых-ядерщиков страны по достижению целей пятилетнего плана и заявил, что ядерный потенциал страны «невообразим».

Присвоение Северной Корее статуса ядерной державы было названо попыткой Трампа предотвратить повторение этого сценария Ираном в рамках операции «Эпическая ярость».

Критики Трампа возражают, утверждая, что его первая администрация разорвала предыдущее соглашение времен Обамы о мониторинге иранской программы обогащения урана и теперь пытается заключить аналогичное соглашение после трех месяцев войны, которая не привела к смене режима в Тегеране или уничтожению его ядерной программы.

Согласно отчету «Монитор запрета ядерного оружия» за 2026 год, растущий ядерный арсенал Северной Кореи отражает общемировую тенденцию.

«Количество ядерных боеголовок, имеющихся в распоряжении вооруженных сил девяти ядерных держав мира, возросло до 9745, а их суммарная мощность эквивалентна более чем 135 000 бомбам, сброшенным на Хиросиму», – заявляет группа.

В докладе говорится, что 2025 год стал девятым годом подряд, когда количество развертываемых ядерных вооружений увеличилось.

Россия обладает наибольшим количеством ядерного оружия – более 5400 единиц, за ней следуют США с почти 5300 единицами, отмечет в материале CNN.

Пхеньян, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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