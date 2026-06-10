Иран и США снова обменялись ударами, но уверяют, что переговоры продолжаются

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удар по американской военной базе в Иордании, где, по словам военных, были перехвачены пять иранских ракет, а также по Пятому флоту США в Бахрейне, где, судя по видеозаписи, произошла вспышка вблизи американской базы. В Кувейте прозвучали сирены, и власти заявили, что перехватывают «враждебные воздушные цели».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее заявлял, что ни одна атака США не останется «без ответа».

В свою очередь, после нанесения ударов США взрывы были слышны на острове Кешм, в Бандар-Аббасе, Сирике, Минабе и округе Джаск – стратегически важных местах вокруг Ормузского пролива.

Остров Кешм считается частью иранской «опорной дуги» вблизи Ормузского пролива. В Бандар-Аббасе расположена ключевая иранская военно-морская и военно-воздушная база. В районе Джаск также имеется военно-морское присутствие и находится важный морской порт.

Что говорит США

Американские военные заявили, что нанесли удары по иранским системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива. По данным Корпуса стражей исламской революции и государственных СМИ, удары повредили вышку связи и два водохранилища, перекрыв водоснабжение района.

Американский чиновник сообщил CNN, что удары были задуманы как предупредительный выстрел в сторону Ирана, и что США считают, что они не помешают военным переговорам. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация «очень близка» к достижению соглашения с Ираном, но это может произойти в течение недели или «через несколько месяцев».

Президент США пояснил: ответ «очень сильный, очень мощный» за то, что Иран сбил вертолет армии США, экипаж которого был благополучно спасен.

Два американских чиновника заявили, что вертолет был сбит иранским беспилотником, при этом один из чиновников сказал, что неясно, был ли вертолет поражен преднамеренным ударом или стал случайной целью. Американский беспилотный катер спас двух членов экипажа.

Что говорит Иран

Министерство иностранных дел Ирана назвало последние удары США по Ирану «явным нарушением» национального суверенитета страны и предупредило страны Ближнего Востока, где размещены американские войска, что они могут стать мишенью в случае новых нападений на Иран.

«Вооруженные силы Ирана нанесли серьезный ущерб американским базам и объектам в регионе, которые послужили источником этих атак», – говорится в заявлении министерства, добавляя, что Иран «без колебаний нанесет удар по источнику атак».

Неясно, пострадали ли какие-либо американские объекты в регионе в результате последних атак, но системы противовоздушной обороны были активированы во всех трех странах, сообщает CNN.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонные разговоры со своими коллегами в Саудовской Аравии и Турции после атак США, говорится в отдельном заявлении министерства.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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