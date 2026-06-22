Чем закончились переговоры Ирана и США – санкции снимаются, активы разблокируют

Американо-иранские переговоры в Швейцарии завершились конструктивно, и технические переговоры продолжатся на этой неделе. Об этом со сслыкой на источники сообщает CNN.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что санкции в отношении иранской нефти были сняты, а часть замороженных за рубежом активов страны разморожена. Он также сказал, что «начата масштабная программа реконструкции и развития Ирана».

Посредники из Пакистана и Катара заявили, что США и Иран договорились о создании Комитета высокого уровня для обеспечения «политического надзора за посредничеством». Переговорщики, отчитывающиеся перед комитетом, возглавят группы, занимающиеся ядерными вопросами, санкциями и другими средствами реализации соглашения между США и Ираном, говорится в совместном заявлении посредников.

Представитель иранского министерства иностранных дел Эсмаил Багаи заявил, что «был достигнут значительный прогресс».

Всего за несколько часов до этого иранский источник сообщил CNN, что переговоры зашли в тупик после того, как Трамп обрушился с критикой на Иран в интервью Fox News. Трамп пригрозил возобновить бомбардировки Ирана и захватить Ормузский пролив, заявив: «Если они не пойдут на сделку, мы будем взимать пошлины».

По данным государственных СМИ, Багаи заявил, что Иран первоначально отказался продолжать наступление после того, как были озвучены угрозы Трампа, а цены на нефть выросли.

Ранее Трамп предлагал США ввести пошлины на пролив, настаивая при этом на том, что Ирану никогда нельзя позволять этого делать. На прошлой неделе Трамп заявил, что американо-иранское соглашение обеспечит «постоянную бесплатность» прохода через пролив.

Однако после завершения переговоров в Швейцарии Катар и Пакистан заявили, что Иран и США сформировали «линию связи» для урегулирования инцидентов в Ормузском проливе, что вселило надежду на стабилизацию ситуации.

Данная линия связи была создана для того, чтобы «избежать инцидентов и недопонимания с целью обеспечения безопасного прохода коммерческих судов» в течение 60-дневного периода, предусмотренного соглашением между США и Ираном.

Однако над переговорами по-прежнему висит тень конфликта между Израилем и «Хезболлой» в Ливане, который продолжается, несмотря на недавнее продление соглашения о прекращении огня.

По словам посредников, США и Иран договорились о создании «координационного центра по урегулированию конфликтов» с участием Ливана при содействии Катара и Пакистана, чтобы обеспечить прекращение военных действий в Ливане.

Арагчи заявил, что «первым настоящим испытанием» станет эффективность этих усилий.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube