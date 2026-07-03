Накануне саммита НАТО Трамп снова обрушился с критикой на ЕС за их позицию по Ирану

Американский президент в очередной раз обрушился с критикой на своих европейских союзников, осуждая их реакцию на войну в Иране, начатую Израилем и Соединенными Штатами.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что для Соединенных Штатов поддерживать «односторонние» отношения с НАТО «абсурдно». Критика звучит менее чем за неделю до саммита организации в Анкаре, отмечают западные СМИ.

«Они не были там ради нас!!!» – написал Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social, добавив, что отношения между его страной и НАТО «не являются взаимными».

В своем сообщении он привел график, показывающий объем расходов НАТО, причем Соединенные Штаты инвестировали гораздо больше, чем некоторые другие страны-члены.

Под давлением президента США 32 страны НАТО в прошлом году на саммите в Гааге обязались выделять не менее 5% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на расходы в сфере безопасности к 2035 году.

Президент США также настаивает на том, что хочет, чтобы Европа взяла на себя ведущую роль в обороне, и Вашингтон уже предпринял шаги по сокращению своих обязательств.

Отметим, что саммит НАТО состоится 7 и 8 июля в Анкаре. Трамп намерен посетить его лично.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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