США очень озабочены новыми ракетными испытаниями Пекина

Соединенные Штаты в своем заявлении выразили «глубокую озабоченность» после того, как Китай провел испытание ракеты без ядерной боеголовки с подводной лодки в Тихом океане.

«В то время как Соединенные Штаты прилагают беспрецедентные усилия для предотвращения распространения ядерного оружия, Китай делает прямо противоположное. Быстрое и непрозрачное наращивание Пекином своего ядерного арсенала вызывает серьезную озабоченность в регионе и во всем мире », – говорится в заявлении Государственного департамента США.

В понедельник ВМС Китая объявили, что атомная подводная лодка провела испытательный запуск ракеты с учебной боеголовкой, что вызвало осуждение со стороны ряда стран региона. В своем заявлении Госдепартамент США призвал Китай «начать содержательные дискуссии по контролю над вооружениями».

В феврале Соединенные Штаты уже призывали к началу многосторонних переговоров по контролю над ядерным вооружением с участием Пекина после истечения срока действия договора СНВ-3 между США и Россией, что усилило опасения по поводу распространения ядерного оружия.

Договор СНВ-3 был последним договором о контроле над вооружениями между двумя крупнейшими ядерными державами, Соединенными Штатами и Россией. Вашингтон обвиняет Россию и Китай в проведении тайных ядерных испытаний. Москва и Пекин обвинения категорически отрицают.

В октябре 2025 года Дональд Трамп также объявил, что Соединенные Штаты готовятся возобновить свои первые ядерные испытания с 1992 года, в ответ, по его словам, на испытания, проведенные другими странами.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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