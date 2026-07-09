Главный переговорщик Ирана с США: Ормузский пролив будет открыт только на наших условиях

Главный переговорщик Ирана с США Мохаммед Багер Галибаф заявил в четверг, что Ормузский пролив будет открыт только на иранских условиях. «Соединенные Штаты до сих пор не поняли, что запугивание и несоблюдение своих обязательств больше не останутся безнаказанными», – заявил Мохаммед Багер Галибаф – Давайте внесем ясность: если вы нанесете удар, вас ударят в ответ. Ормузский пролив, находящийся в центре напряженности, будет открыт только на условиях Ирана, а не под давлением американских угроз».

В четверг иранская Революционная гвардия объявила о нанесении ударов по американским базам в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары Вашингтона по Ирану и пригрозила распространить свои атаки на другие страны региона.

В заявлении, показанном государственным телеканалом IRIB, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре и объектам на американских базах в Арифджане и Али-аль-Салеме (Кувейт), а также в Джуфайре и Шейх-Исе (Бахрейн). Они также пригрозили распространить ответные действия на другие базы в регионе, если Соединенные Штаты нанесут новые удары.

В ходе последней серии ударов американские военные поразили около 90 военных целей» в Иране, включая системы противовоздушной обороны, сообщило в среду вечером Центральное командование США (Centcom).

«8 июля Соединенные Штаты завершили новую серию ударов по Ирану, чтобы еще больше ослабить способность Ирана наносить удары по торговым судам и мирным гражданским морякам в Ормузском проливе», – говорится в заявлении Центрального командования США, опубликованном в соцсетях.

Тегеран, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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