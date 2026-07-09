Президент США улетел из Турции на своем старом самолете из соображений безопасности

В среду после саммита НАТО президент США Дональд Трамп вылетел из Турции на своем бывшем президентском самолете, а не на подаренном Катаром Boeing 747, сообщает New York Times со ссылкой на скретную службу. Во вторник он прибыл в турецкую столицу Анкару на недавно переоборудованном самолете с красной окраской, а вечером в среду улетел на другом самолете, «Air Force One», который использовался годами и был окрашен в синий цвет.

Новый самолет, подаренный Катаром, «отправится в Европу на две или три крупные военные базы, где мы сможем показать его публике, а я вернусь домой обычным способом», – сказал президент США перед отъездом из Анкары. «Это позволит войскам увидеть его, потому что он действительно великолепен», – добавил он, оставаясь весьма уклончивым в отношении причин этой внезапной перемены.

В среду вечером газета New York Times сообщила, что это было сделано по просьбе Секретной службы, отвечающей за охрану президента, в целях безопасности. По данным газеты, новый самолет, быстро модернизированный американскими военными после получения в подарок от Катара, не обладает всеми технологиями старого самолета. Необычно то, что журналистам, летевшим на бывшем президентском самолете, при вылете из Анкары было приказано закрыть шторки на окнах.

Трамп заявляет, что стал мишенью для Ирана.

Когда на пресс-конференции Дональда Трампа спросили об этом, он, похоже, намекнул, что он сам, а следовательно, и его самолет, могут стать целью Ирана, с которым возобновились боевые действия.

На старом самолете президент прибыл в Великобританию. Там Дональд Трамп поднялся на борт нового самолета Air Force One в красной ливрее, направлявшегося в Вашингтон.

Самолет, подаренный Катаром и оцениваемый в несколько сотен миллионов долларов, вызвал серьезные вопросы, особенно в отношении ограничений на подарки, получаемые президентом от иностранных держав. Он также вызвал опасения по поводу безопасности, учитывая, что борт, первоначально принадлежавший иностранному правительству и предназначенный для выполнения крайне важной роли президентского самолета, используется по назначению.

Анкара, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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