ВРИО президента Венесуэлы просит Карла III вернуть 30 тонн золота

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес обратилась к королю Англии Карлу III с просьбой разблокировать около 30 тонн венесуэльского золота, замороженного Лондоном в рамках санкций. Драгметалл она планирует потратить на восстановление страны после двойного землетрясения.

«Я решила направить письмо королю Англии с просьбой отдать золото, хранящееся в Банке Англии. Это золото принадлежит нашему народу. (Нам нужно) это золото, чтобы справиться с последствиями землетрясения», – заявила она в эфире телевидения.

Ранее утром министр иностранных дел Иван Гиль уже обратился к министрам с просьбой в ходе виртуального заседания Управления ООН по координации гуманитарных дел (OCHA) с просьбой разблокировать все замороженные активы по всему миру после двойного землетрясения 24 июня, в результате которого погибло более 3600 человек и были разрушены или повреждены сотни зданий.

Вашингтон приостановил действие санкций на четыре месяца. По некоторым данным, под завалами до сих пор находятся от 10 до 50 тысяч человек.

Венесуэла под руководством Николаса Мадуро неоднократно и безуспешно требовала от Лондона возвращения этого золота, особенно во время кризиса, вызванного COVID-19. Британские суды отклоняли эти требования. 26 июня правительство США приостановило экономические санкции против Венесуэлы на четыре месяца, чтобы не препятствовать оказанию помощи стране, пострадавшей от разрушительного двойного землетрясения.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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