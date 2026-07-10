Трамп и Нетаньяху обсудили Иран и Эрдогана

В четверг вечером президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, «в ходе которого они договорились продолжить координацию между своими странами на различных фронтах», говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля.

«Президент Трамп проинформировал премьер-министра о действиях США в Персидском заливе», – говорится в сообщении канцелярии Нетаньяху.

«Премьер-министр, со своей стороны, подчеркнул резкость заявлений (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана и его соратников, направленных против существования Государства Израиль, а также необходимость сохранения зон безопасности вдоль границ Израиля».

Напомним, лидер Турции, которая недавно принимала саммит лидеров НАТО в столице Анкаре, неоднократно обвинял Израиль в подрыве Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Также на этой неделе Израиль выразил обеспокоенность по поводу потенциальной продажи Турции современных истребителей-невидимок F-35, о которой Трамп говорил во время саммита НАТО.

В эксклюзивном интервью CNN Нетаньяху заявил, что Эрдоган «не является образцовым союзником Соединенных Штатов». Нетаньяху также утверждал, что Эрдоган «угрожает уничтожить мою страну, единственное в своем роде еврейское государство».

Вашингтон, Елена Василева

© 2026, РИА «Новый День»

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