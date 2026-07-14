Трамп анонсировал новое большое обращение к нации

Дональд Трамп объявил в понедельник, что обратится к нации в четверг вечером. Происходит это на фоне возобновления столкновений с Ираном с невиданной за последние несколько недель интенсивностью. «Президент Трамп обратится к нации в четверг вечером в 21:00 по восточному времени (1:00 ночи пятницы по парижскому времени)», – написал президент США на своей платформе Truth Social. Трамп не раскрыл темы, которые он затронет в своей речи.

Между тем, как отмечает CNN, президент США в понедельник пожаловался на то, что Исламской республике нельзя доверять в вопросе соблюдения соглашения, и раскритиковал ее правителей за один из своих собственных знаковых шагов.

«Все было решено, а потом они это нарушили. Они всегда это нарушают», – сказал он Fox News о меморандуме о взаимопонимании, который ненадолго приостановил войну.

Трампу, похоже, не понравилась ирония его критики, учитывая его привычку выходить из многочисленных международных соглашений, включая Парижское соглашение по климату (дважды), пишет CNN. Некоторые критики связывают нынешнее затруднительное положение Америки с решением Трампа в первый срок отменить соглашение времен Обамы, ограничивающее ядерную программу Ирана.

Позже в тот же день расстроенный Трамп поклялся ввести собственную пошлину на суда, следующие через Ормузский пролив. Иран – в своем предложении, пронизанном сарказмом, – предложил цену лучше, чем автор книги «Искусство сделки».

«Президент абсолютно прав», – написал министр иностранных дел Аббас Арагчи на X, утверждая, что Трамп узаконил позицию Тегерана по взиманию платы за проход по жизненно важному водному пути. Арагчи иронично добавил: «20% – это, конечно, слишком много. Мы будем справедливы».

Трамп обнаруживает, что Иран умеет торговаться и имеет собственную интерпретацию содержания меморандума. И ему еще предстоит четко объяснить американцам, почему он возобновил войну, которую, по его неоднократным заявлениям, он уже выиграл, отмечает CNN.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube